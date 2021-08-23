Роналду може повернутися до АПЛ

Джерело - isport.ua.
Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду все ще може змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє Daily Express.
У послугах 36-річного португальця зацікавлений лондонський Тоттенгем.
Керівництво шпор продовжує шукати форварда, який зможе замінити Гаррі Кейна. У Тоттенгемі вважають Роналду хорошим варіантом на випадок відходу англійця.
Нагадаємо, португалець перебрався в Ювентус влітку 2018 року. У минулому сезоні він провів за команду 44 матчі, забивши 36 голів і зробивши п'ять результативних передач.
Раніше повідомляли, що Кріштіану хоче покинути Ювентус до кінця місяця.