Роналду може повернутися до АПЛ

Португальця хочуть бачити у Тоттенгемі

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду все ще може змінити клубну прописку під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Daily Express.

У послугах 36-річного португальця зацікавлений лондонський Тоттенгем.

Керівництво шпор продовжує шукати форварда, який зможе замінити Гаррі Кейна. У Тоттенгемі вважають Роналду хорошим варіантом на випадок відходу англійця.

Нагадаємо, португалець перебрався в Ювентус влітку 2018 року. У минулому сезоні він провів за команду 44 матчі, забивши 36 голів і зробивши п'ять результативних передач.

Раніше повідомляли, що Кріштіану хоче покинути Ювентус до кінця місяця.