Джерело - Чемпіон.
У 2 турі Бундесліги Баварія вдома обіграла Кельн.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
2 тур, 22 серпня
Баварія Мюнхен - Кельн 3:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 Левандовський, 2:0 - 59 Гнабрі, 2:1 - 60 Модест, 2:2 - 62 Ут, 3:2 - 71 Гнабрі
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Джерело - Чемпіон.
У 2 турі Бундесліги Баварія вдома обіграла Кельн.
Баварія Мюнхен - Кельн 3:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 Левандовський, 2:0 - 59 Гнабрі, 2:1 - 60 Модест, 2:2 - 62 Ут, 3:2 - 71 Гнабрі