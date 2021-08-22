Джерело - Чемпіон.
У 2 турі Ла-Ліги Атлетіко вдома обіграло Ельче.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь мадридського клубу.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
02 тур, 22 серпня
Атлетіко - Ельче 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Корреа
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Джерело - Чемпіон.
У 2 турі Ла-Ліги Атлетіко вдома обіграло Ельче.
Матч завершився з рахунком 1:0 на користь мадридського клубу.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
02 тур, 22 серпня
Атлетіко - Ельче 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 39 Корреа