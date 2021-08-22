УПЛ. Колос - Олександрія 0:1. Відео голу

Джерело - Чемпіон.
Колос у 5 турі УПЛ вдома поступився Олександрії.
51 хвилина. Відео голу Бабогло
Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 22 серпня
Колос - Олександрія 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 51 Бабогло
Колос: Маханьков, Золотов, Павловець (Костишин, 76), Петров, Новак (Гавриш, 6), Саків (Чорноморець, 76), Мілько, Нгамба (Богданов, 57), Дієго, Чурко, Сітчінава (Лисенко, 76).
Олександрія: Білик, Бабогло, Ковалець, Мірошниченко, Дубра, Цуріков, Калюжний, Третьяков, Кожушко (Одарюк, 65), Демченко (Рибалка, 46), Спінеллі (Устименко, 46).
Попередження: Мілько (56), Богданов (65), Гавриш (83), Дієго (87) - Демченко (39), Дубра (78).
Раніше, Зоря перестріляла Маріуполь.