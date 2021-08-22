Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру АПЛ Саутгемптон зіграв внічию з Манчестер Юнайтед.
Чемпіонат Англії - АПЛ
2 тур, 22 серпня
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Фред (автогол), 1:1 - 55 Грінвуд
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Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру АПЛ Саутгемптон зіграв внічию з Манчестер Юнайтед.
Чемпіонат Англії - АПЛ
2 тур, 22 серпня
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 30 Фред (автогол), 1:1 - 55 Грінвуд