 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1. Огляд матчу

Вчора 23:59 185 0
Огляд матчу Саутгемптон - Манчестер Юнайтед
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1. Огляд матчу
#Манчестер Юнайтед, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру АПЛ Саутгемптон зіграв внічию з Манчестер Юнайтед.

Чемпіонат Англії - АПЛ

2 тур, 22 серпня

Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Фред (автогол), 1:1 - 55 Грінвуд

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