УПЛ. Маріуполь - Зоря 3:4. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь у п'ятому турі УПЛ вдома поступився Зорі.
22 хвилина. Відео голу Назарини
28 хвилина. Відео голу Шахаба
32 хвилина. Відео голу Гладкого
47 хвилина. Відео голу Кулакова
60 хвилина. Відео голу Шахаба
79 хвилина. Відео голу Світюхи
89 хвилина. Відео голу Микитишина
Чемпіонат України - УПЛ
5 тур, 22 серпня
Маріуполь - Зоря 3:4 (0:3)
Голи: 0:1 - 22 Назарина, 0:2 - 28 Шахаб, 0:3 - 32 Гладкий, 1:3 - 47 Кулаков, 1:4 - 60 Шахаб, 2:4 - 79 Світюха, 3:4 - 89 Микитишин
Маріуполь: Олег Кудрик, Станіслав Микицей (Михайло Удод 46), Владислав Клименко (Артур Микитишин 72), Дмитро Топалов, Дмитро Мишньов, Олексій Кащук (Денис Світюха 46), Денис Шостак (Михайло Хромей 63), Марк Мампассі, Олександр Драмбаєв, Андрій Кулаков (Богдан В'юнник 57), Петро Стасюк
Зоря: Микита Шевченко (Дмитро Мацапура 49), Ловро Цвек, Жуніор Рейс, Владислав Кочергін (Раймонд Фрімпонг 62), Шахаб Захеді (Агрон Руфаті 70), Дмитро Хомченовський, Олександр Гладкий (Крістіан Даль 62), Владислав Кабаєв, Сергій Булеца (Максим Луньов 62), Єгор Назарина, Максим Імереков
Попередження: Владислав Клименко 41, Денис Шостак 50, Дмитро Мишньов 90+2 - Дмитро Хомченовський 27, Владислав Кабаєв 66, Ловро Цвек 78, Максим Луньов 82, Раймонд Фрімпонг 90+2, Дмитро Мацапура 90+5