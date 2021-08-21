Бенфіка з Яремчуком переграла Жил Вісенте у чемпіонаті Португалії

Джерело - Чемпіон.
У матчі третього туру чемпіонату Португалії Бенфіка на виїзді перемогла Жил Вісенте.
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Українець Роман Яремчук у складі Бенфіки провів 58 хвилині і був замінений. За мить до цього українець забив гол, але через положення поза грою після перегляду VAR взяття воріт було відмінено. Та все ж в останні хвилини матчу гості вирвали перемогу, забивши два голи.
Прімейра-ліга 2021-2022
21 серпня, 3 тур
Жил Вісенте - Бенфіка 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 84 Лукас, 0:2 - 88 Грімальдо