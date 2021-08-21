Манчестер Сіті знищив Норвіч. Результати матчів 2 туру АПЛ

Зінченко провів матч на лаві запасних

Джерело - Чемпіон.

У 2-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулися чотири матчі.

Матч з Норвічем українець Олександр Зінченко провів на лаві запасних.

Чемпіонат Англії - АПЛ

2 тур, 21 серпня

Астон Вілла - Ньюкасл 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+3 Інгс, 2:0 - 62 Ель-Газі (пен)

Крістал Пелес - Брентфорд 0:0

Лідс - Евертон 2:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 30 Калвер-Льюїн, 1:1 - 41 Кліх, 1:2 - 50 Грей, 2:2 - 73 Рафінья

Манчестер Сіті - Норвіч 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Крул (авт), 2:0 - 22 Гріліш, 3:0 - 64 Ляпорт, 4:0 - 71 Стерлінг, 5:0 - 84 Марез

Раніше, Ліверпуль на класі переграв Бернлі у 2 турі АПЛ.