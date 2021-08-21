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Боруссія програла Фрайбургу. Результати матчів 2 туру Бундесліги

Сьогодні 18:28 252 0
Вольфсбург очолив турнірну таблицю ліги
Боруссія програла Фрайбургу. Результати матчів 2 туру Бундесліги
#Боруссія, #Бохум

Джерело - Чемпіон.

У 2-му турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
2 тур, 21 серпня

Айнтрахт - Аугсбург 0:0

Бохум - Майнц 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 21 Гольтманн, 2:0 - 56 Польтер

Герта - Вольфсбург 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 59 Лукебакіо (пен), 1:1 - 74 Баку, 1:2 - 88 Нмеча

Гройтер Фюрт - Армінія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Клос, 1:1 - 50 Хргота

Фрайбург - Боруссія Д 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 6 Гріфо, 2:0 - 53 Шаллай, 2:1 - 59 Кайтель (авт)

Нагадаємо, Баварія збереже Левандовського цього літа.

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