Брага орендувала захисника Манчестер Сіті

Коуту виступатиме за зброярів до кінця сезону-2021/22

Джерело - Чемпіон.

Португальська Брага посилилася захисником Манчестер Сіті Іаном Коуту.

Про це повідомила пресслужба зброярів.

Бразилець перейшов в Брагу на правах оренди, термін угоди розрахований на один сезон.

Коуту приєднався до Манчестер Сіті влітку 2020 року. Минулий сезон 19-річний гравець провів в оренді в Жироні.

За іспанську команду він провів 22 матчі в Сегунді, забивши один гол і віддавши чотири результативні передачі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Тоттенгему у 1 турі АПЛ.