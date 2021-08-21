Брага орендувала захисника Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.
Португальська Брага посилилася захисником Манчестер Сіті Іаном Коуту.
Про це повідомила пресслужба зброярів.
Бразилець перейшов в Брагу на правах оренди, термін угоди розрахований на один сезон.
Коуту приєднався до Манчестер Сіті влітку 2020 року. Минулий сезон 19-річний гравець провів в оренді в Жироні.
За іспанську команду він провів 22 матчі в Сегунді, забивши один гол і віддавши чотири результативні передачі.
Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Тоттенгему у 1 турі АПЛ.