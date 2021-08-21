Колишній футболіст Шахтаря і екснаставник Олімпіка В'ячеслав Шевчук має чималу репутаційну шкоду після розбірок з поліцією.

Про це заявив сам Шевчук.

"Я пішов з телеканалів Футбол, втратив роль в історичному фільмі. Кілька контрактів було класних і ця ситуація обнулила все.

Люди, які мене добре знають, розуміють, що це - одиничний випадок. Дехто ображав в соцмережах. Я рідко кому відписую, але я вибачився і перевів розмову в нормальне русло.

Я не дивився це відео. Я навіть свої матчі або програми зі своєю участю не дивлюся. Це була моя помилка, дуже сильний психологічний удар", - розповів Шевчук.