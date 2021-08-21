Мілан підписав 30-річного футболіста Роми

Россонері взяли гравця в оренду з правом викупу

Джерело - Чемпіон.

Мілан уклав контракт із 30-річним правим захисником Роми і збірної Італії Алессандро Флоренці.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець орендований з правом викупу. Угода розрахована до 30 червня 2022 року. Футболіст виступатиме під №25.

Орієнтовна вартість Флоренці становить €13 мільйонів. У складі збірної Італії Алессандро став переможцем Євро-2020. У фіналі Італія обіграла Англію (1:1, 3:2 по пенальті).

Нагадаємо, Реал з Луніним не зміг переграти Мілан у товариському поєдинку.