Стало відомо, коли Мораес повернеться в Україну

Форвард Шахтаря відновлюється після травми в Бразилії

34-річний нападник донецького Шахтаря і збірної України Жуніор Мораес повернеться в Україну через 40 днів.

Про це повідомляє сам футболіст.

"Приблизно через 40 днів", - зазначив Мораес.

Зараз футболіст знаходиться в Бразилії, де продовжує відновлюватися після розриву хрестоподібної зв'язки коліна.

Раніше повідомлялося, що Шахтар не буде продовжувати контракт з Мораесом. Поточна угода гірників із футболістом розрахована до кінця грудня.

Минулого сезону Мораес провів за Шахтар 25 матчів у всіх турнірах, де забив дев'ять м'ячів і віддав одну результативну передачу.