Депай: Я навіть не встиг познайомитися з Мессі

Нападник Барселони Мемфіс Депай, який приєднався до команди цього літа, розповів, що не встиг познайомитися із форвардом Ліонелем Мессі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я навіть не встиг познайомитися з Мессі. Він пізно приступив до передсезонної підготовки, оскільки у нього була відпустка після Кубка Америки, і я навіть не зміг з ним привітатися.

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Можливо, у мене вийти це зробити, якщо ми коли-небудь зіграємо один проти одного, або якщо він повернеться в клуб", - відзначив Депай.