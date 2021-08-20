Судаков: Час Мудрика ще не настав

20-річний півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик ще покаже себе у дорослому футбол.

Про це розповів 18-річний гравець гірників Георгій Судаков.

"Мудрик вже три роки, як в першій команді. Можливо, ще не настав його час. Всі знаю його якості, рівень гри, талант.

Коли він з м'ячем, всі вже чекають, що він обіграє трьох і заб'є гол. А я думаю, що почати потрібно з простого. Щоб він не помилявся, щоб люди його більше підтримували в цьому плані, щоб він якісь гольові дії робив", — вважає Судаков.