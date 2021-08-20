Кейн узгодив контракт з Манчестер Сіті

Гаррі Кейн близький до зміни клубу

Нападник збірної Англії і Тоттенгема Гаррі Кейн найближчим часом стане футболістом Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Форвард погодив всі умови особистого контракту з чемпіоном АПЛ. Кейн підпише угоду до 2026 року, за яким буде отримувати 21 млн євро в рік.

Нагадаємо, в літнє трансферне вікно Манчестер Сіті вже витратив 100 мільйонів фунтів на покупку Джека Гріліша з Астон Вілли. Очікується, що за Кейна "місцяни" заплатять близько 150 млн євро.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком поступився Тоттенгему у 1 турі АПЛ.