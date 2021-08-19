Матч Металіст - Оболонь 22 серпня: квитки продані!

Джерело - Чемпіон.

У неділю, 22 серпня, на домашньому поєдинку Металіста з київською Оболонню знову буде аншлаг.

Нагадаємо, матч є ще й частиною загальноміської програми святкування Дня Харкова.

Станом на 13:00 сьогоднішнього дня квитки продані. В обробці ще кілька колективних заявок, але в цілому у нас sold out!Президент, команда і адміністрація клубу дякують наших уболівальників, усіх харків'ян за підтримку! Святкуємо День Міста разом і відзначимо його повними трибунами!

Тільки Харків, тільки перемога!

Початок недільного матчу Металіст - Оболонь о 18:45.