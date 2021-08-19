Визначилися пари третього етапу Кубка України

Джерело - Чемпіон.
Відбулося жеребкування третього попереднього етапу розіграшу Кубка України-2021/2022.
Базовий день проведення матчів третього попереднього етапу Кубку України-2021/2022 - 31 серпня.
Третій попередній етап Кубку України-2021/2022
Епіцентр (Дунаївці) — Нива (Тернопіль)
Буковина (Чернівці) — Прикарпаття (Івано-Франківськ)
Карпати (Львів) — Волинь (Луцьк)
ЛНЗ (Черкаси) — Олімпік (Донецьк)
Оболонь (Київ) — Полісся (Житомир)
Чернігів (Чернігів) — Альянс (Липова Долина)
Нікополь (Нікополь) — Таврія (Сімферополь)
Балкани (Зоря) — ВПК-Агро (Вишневе)
Скорук (Томаківка) — Металіст (Харків)
Миколаїв (Миколаїв) — Вовчанськ (Покотилівка)
Металург (Запоріжжя) — Гірник-Спорт (Горішні Плавні)
Володар трофея визначиться 11 травня 2022 року.