Визначився найкращий гравець 4 туру УПЛ

Джерело - upl.ua.
Голкіпер Інгульця Богдан Шуст став найкращим гравцем 4 туру УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Актуально: Інгулець - Динамо 1:1. Огляд матчу
У матчі проти Динамо Шуст допоміг Інгульцю зіграти внічию - 1:1.
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Джерело - upl.ua.
Голкіпер Інгульця Богдан Шуст став найкращим гравцем 4 туру УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба ліги.
Актуально: Інгулець - Динамо 1:1. Огляд матчу
У матчі проти Динамо Шуст допоміг Інгульцю зіграти внічию - 1:1.