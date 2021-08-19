Олімпік підписав Мудрика

Гравець підписав однорічний контракт

Напередодні матчу з Лівим берегом склад Олімпіка поповнив захисник Владислав Мудрик.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Контракт з футболістом розрахований на один рік. Інші деталі угоди не розголошуються

Захисник є вихованцем львівського футболу. У структурі Карпат пройшов всі щаблі аж до першої команди. Вперше зіграв за першу команду "левів" 30 серпня 2020 року в кубковому матчі проти Епіцентру.

У сезоні 2020/2021 у складі Карпат провів 19 матчів у Другій лізі, в яких зумів відзначитися одним забитим голом.