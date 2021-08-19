Тренер Динамо: Ми розраховували на інший результат

Динамо у матчі з Інгульцем не змогло реалізувати свої моменти.

Про це розповів асистент головного тренера київського клубу Еміл Карас.

"Нехай останнє місце Інгульця не вводить в оману. У попередніх турах вони грали з командами з верхньої частини турнірної таблиці і з усіма боролися майже на рівних, за винятком матчу із Зорею, коли у луганчан залетіло усе, що вони створили.

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Звичайно, ми розраховували на інший результат. Грали непогано, створили багато моментів, також було багато стандартних положень біля чужих воріт, але, як і раніше, страждала реалізація. У суперника були гострі контратаки, в одній з них вони і забили, причому, дуже легко. Після цього ми почали метушитися, поспішати і нервувати, і замість того, щоб спокійно грати і шукати свої моменти, ми, на жаль, через поспіх і брак часу проявили недостатньо холоднокровності, щоб віддати останній пас чи завдати останнього удару. Плюс команда суперника добре і організовано оборонялася великою кількістю футболістів", - відзначив Карас.