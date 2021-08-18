Кривбас програв Миколаєву. Результати кваліфікації Кубку України

Джерело - Чемпіон.
Відбулися 9 матчів другого попереднього етапу Кубку України сезону-2021/2022.
Миколаїв - Кривбас 1:1 (пен 3:1) (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)
Голи: 0:1 - 51 Говедаріца, 1:1 - 75 Нечипоренко
Буковина - Агробізнес 2:0 (0:0, 0:0, 1:0, 1:0)
Голи: 1:0 - 105 Палагнюк, 2:0 - 120 Орнат
Діназ - Оболонь 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 18 Мурза, 0:2 - 19 Черній, 1:2 - 32 Майборода, 1:3 - 59 Савченко
Нива (Вінниця) - Волинь 1:1 (пен 3:5) (0:1, 1:0, 0:0, 0:0)
Голи: 0:1 - 15 Богомаз (пен), 1:1 - 89 Зеленевич
Альянс - Краматорськ 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 5 Гунічев, 1:1 - 29 Шарай С., 2:1 - 31 Шмигельський
Карпати (Львів) - Карпати (Галич) 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 57 Гуменюк
Лівий берег - Олімпік 2:3 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Пінчук, 1:1 - 15 Прядун, 1:2 - 26 Білий (пен), 1:3 - 53 Гбамбл, 2:3 - 90+1 Акименко
Рубікон - Полісся 0:5 (0:4)
Голи: 0:1 - 23 Грицук (пен), 0:2 - 36 Козак, 0:3 - 40 Глагола, 0:4 - 45+5 Швець (пен), 0:5 - 89 Козак
Чайка - Чернігів 1:1 (пен 3:5) (0:0, 1:1, 0:0, 0:0)
Голи: 0:1 - 85, 1:1 - 90
Нагадаємо, Скорук переграв Вікторію у Кубку України.