Наполі підписав колишнього захисника Роми

Джерело - Чемпіон.
Наполі підписав бразильського захисника Жуана Жезуса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Центрбек підписав з неаполітанцями контракт до закінчення сезону 2021/22 з можливістю продовження ще на один рік.
Останньою командою Жезуса була Рома, яку він покинув в липні. Бразилець провів 102 гри за Джелароссі, забивши один гол і віддавши одну гольову передачу.
Раніше 30-річний Жезус також виступав за міланський Інтер і бразильський Інтернасьйонал.
Жезус - ексфутболіст національної збірної Бразилії, за яку він провів чотири матчі у 2012 році.
Раніше, Рома зацікавилася Джакою.