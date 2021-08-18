Наполі підписав колишнього захисника Роми

Контракт з Жезусом підписаний за схемою 1+1

Джерело - Чемпіон.

Наполі підписав бразильського захисника Жуана Жезуса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Центрбек підписав з неаполітанцями контракт до закінчення сезону 2021/22 з можливістю продовження ще на один рік.

Останньою командою Жезуса була Рома, яку він покинув в липні. Бразилець провів 102 гри за Джелароссі, забивши один гол і віддавши одну гольову передачу.

Раніше 30-річний Жезус також виступав за міланський Інтер і бразильський Інтернасьйонал.

Жезус - ексфутболіст національної збірної Бразилії, за яку він провів чотири матчі у 2012 році.

Раніше, Рома зацікавилася Джакою.