Захисник у новому клубі поводиться зарозуміло

У ПСЖ незадоволені поведінкою новачка команди Серхіо Рамос, який поводиться зарозуміло стосовно персоналу клубу.

Про це повідомляє Cadena Ser.

Клуб не хоче миритися з подібною поведінкою 35-річного іспанського захисника. Якщо Рамос не змінить свого ставлення, то головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно не гарантує йому місця в основному складі.

Нагадаємо, Рамос перейшов в ПСЖ з Реала цього літа на правах вільного агента. В кінці липня захисник отримав травму, і матч першого туру Ліги 1 проти Страсбура пропускав.