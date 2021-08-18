Джерело - sport.ua.
У ПСЖ незадоволені поведінкою новачка команди Серхіо Рамос, який поводиться зарозуміло стосовно персоналу клубу.
Про це повідомляє Cadena Ser.
Клуб не хоче миритися з подібною поведінкою 35-річного іспанського захисника. Якщо Рамос не змінить свого ставлення, то головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно не гарантує йому місця в основному складі.
Нагадаємо, Рамос перейшов в ПСЖ з Реала цього літа на правах вільного агента. В кінці липня захисник отримав травму, і матч першого туру Ліги 1 проти Страсбура пропускав.