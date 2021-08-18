Тренер Бенфіки: Яремчук - справжній бомбардир

Джерело - football24.ua.
Український нападник Бенфіки Роман Яремчук може зіграти у матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти ПСВ.
Про це розповів головний тренер португальського клубу Жорже Жезуш.
"ПСВ – це сильна команда. І Бенфіка, і ПСВ повинні бути не тут, а в груповому етапі, адже це команди з репутацією великих чемпіонів. Ми чекаємо на дуже агресивний ПСВ в атаці, з великою кількістю індивідуальних талантів, які вирішують багато ситуацій самостійно.
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Вибір між Яремчуком і Рамосом? Насправді обидва можуть грати, тому що це футболісти, які здатні доповнювати один одного. Поки я не обрав схему для цієї гри. Деякі системи дозволяють грати їм обом, деякі лише одному. Наразі вони обидва виглядають дуже добре, і мені доведеться за дрібницями вирішити, хто підходить більше.
Рамос також може грати "дев'ятку", і я думаю, що його майбутнє буде саме таким. Він часто грав як другий нападник або як третій півзахисник, що дає йому певну мобільність, якої немає у Яремчука. Роман – нападник, який дуже добре шукає простір, добре грає у цій зоні, тому він справжній бомбардир. Існує певна відмінність між ними, але для цього ми і шукали форварда з новими характеристиками", – відзначив Жезус.