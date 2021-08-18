Скрипник взяв 21 футболіста на матч проти Рапіда

Джерело - Чемпіон.
Зоря вирушила на матч з Рапідом в рамках раунду плей-офф Ліги Європи.
Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.
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Заявка Зорі:
Воротарі: Микита Шевченко, Дмитро Мацапура, Антон Жилкін.
Захисники: Агрон Руфаті, Жунінью, Віталій Вернидуб, Максим Імереков, Денис Фаворов.
Півзахисники: Ловро Цвєк, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін, Сергій Булеца, Артем Громов, Єгор Назарин, Крістіан.
Нападники: Максим Луньов, Аллах'яр Сайядманеш, Захедітабар Шахаб, Олександр Гладкий, Владислав Кабаєв, Овусу Раймонд Фрімпонг.