Скрипник взяв 21 футболіста на матч проти Рапіда

Тренерський штаб "мужиків" взяв на гру 21 футболіста.

Джерело - Чемпіон.

Зоря вирушила на матч з Рапідом в рамках раунду плей-офф Ліги Європи.

Про це повідомляє пресслужба луганського клубу.

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Заявка Зорі:

Воротарі: Микита Шевченко, Дмитро Мацапура, Антон Жилкін.

Захисники: Агрон Руфаті, Жунінью, Віталій Вернидуб, Максим Імереков, Денис Фаворов.

Півзахисники: Ловро Цвєк, Дмитро Хомченовський, Владислав Кочергін, Сергій Булеца, Артем Громов, Єгор Назарин, Крістіан.

Нападники: Максим Луньов, Аллах'яр Сайядманеш, Захедітабар Шахаб, Олександр Гладкий, Владислав Кабаєв, Овусу Раймонд Фрімпонг.