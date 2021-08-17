Баварія виграла Суперкубок Німеччини

Левандовський оформив дубль у матчі

Джерело - Чемпіон.

У матчі за Суперкубок Німеччини дортмундська Боруссія поступилася Баварії.

Мюнхенці святкували перемогу з рахунком 3:1. У їх складі дубль оформив польський нападник Роберт Левандовський.

Мюнхенська команда у 9-ий раз здобула Суперкубок Німеччини. Юліан Нагельсманн на чолі Баварії завоював свій перший трофей.

Суперкубок Німеччини

17 серпня

Боруссія Д - Баварія 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Левандовський, 0:2 - 50 Мюллер, 1:2 - 64 Ройс, 1:3 - 74 Левандовський

Нагадаємо, Баварія на виїзді зіграла внічию з менхенгладбаською Боруссією.