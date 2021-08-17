 Баварія виграла Суперкубок Німеччини | Футбол | Champion.com.ua
Шахтар здолав Монако у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Сьогодні 23:51 21
Ліга чемпіонів. Монако - Шахтар 0:1. Як це було
Сьогодні 23:50 30522 1
Баварія виграла Суперкубок Німеччини
Сьогодні 23:27 137
ЛЧ. Монако - Шахтар: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 22:35 3288
Захисник Динамо може перейти до російського клубу
Сьогодні 22:09 827
Ліга чемпіонів. Монако - Шахтар: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 21:49 9328
УПЛ потрапила до ТОП-20 найкращих ліг світу
Сьогодні 19:25 767
Помер відомий дитячий футбольний тренер
Сьогодні 19:09 1319
Ястремська - Макнеллі: онлайн-трансляція турніру в Цинциннаті. LIVE
Сьогодні 18:44 2470 7
Ф'юрі залишається лідером рейтингу суперважковаговиків, Усик - в ТОП-10
Сьогодні 17:40 1047
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Новачок Шахтаря відкрив рахунок у матчі проти Монако
Новачок Шахтаря відкрив рахунок у матчі проти Монако Valeriy Ruchka
Сьогодні 22:48 490
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк отримав подарунок від Міністерства оборони України Valeriy Ruchka
Сьогодні 22:20 194
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика
Польська легкоатлетка продала Олімпійську медаль Токіо, щоб врятувати життя хворого хлопчика Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:50 911 1
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду
Не той Траоре. На пресконференції Шахтаря французький журналіст поставив дивне питання форварду Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:25 1635
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом
Фото дня. Беленюк показав Гордону золоту медаль Олімпіади і чемпіонський прийом Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:19 1514 1
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі
Українські боксери обмінялися образами в прямому ефірі Valeriy Ruchka
Вчора 17:27 4508
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал
Чоловік Світоліної вразив глядачів на турнірі в Торонто і влаштував скандал Valeriy Ruchka
Вчора 15:06 6168 2
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі
У Росії футбольний коментатор вилаявся матом у прямому ефірі Valeriy Ruchka
Вчора 13:07 1956
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі
Під час матчу чемпіонату Франції гравець Бордо знепритомнів на полі Valeriy Ruchka
Вчора 11:47 644
Відео дня. Капітан Барселони показав зворушливий раритетний запис
Відео дня. Капітан Барселони показав зворушливий раритетний запис Андрій Дунець
Вчора 11:33 985
Прямі трансляції
Навколо спорту

Баварія виграла Суперкубок Німеччини

Сьогодні 23:27 137 0
Левандовський оформив дубль у матчі
Баварія виграла Суперкубок Німеччини
#Боруссія, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

У матчі за Суперкубок Німеччини дортмундська Боруссія поступилася Баварії.

Мюнхенці святкували перемогу з рахунком 3:1. У їх складі дубль оформив польський нападник Роберт Левандовський.

Мюнхенська команда у 9-ий раз здобула Суперкубок Німеччини. Юліан Нагельсманн на чолі Баварії завоював свій перший трофей.

Суперкубок Німеччини
17 серпня

Боруссія Д - Баварія 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Левандовський, 0:2 - 50 Мюллер, 1:2 - 64 Ройс, 1:3 - 74 Левандовський

Нагадаємо, Баварія на виїзді зіграла внічию з менхенгладбаською Боруссією.

Коментарі ()