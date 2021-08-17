Помер відомий дитячий футбольний тренер

Олексій Якович довгий час боровся з інсультом, але хвороба взяла гору

Джерело - ФК Ворскла.

Сьогодні, 17 серпня, на 70-му році життя помер відомий у Полтаві дитячий футбольний тренер з ДЮФШ Ворскла Олексій Якович Вишнівецький.

Про це повідомила пресслужба Ворскли.

Олексій Якович працював тренером з 1978 року і виховав чимало професійних футболістів. Через його тренерські руки пройшли такі футболісти як Сергій Коновалов, Євген Похлєбаєв, Денис Онищенко, Руслан Соляник, Ігор Тимченко, В’ячеслав Кулик, Олександр Матвєєв, нинішній основний воротар Ворскли Дмитро Різник і багато інших.

Олексій Якович довгий час боровся з інсультом, але хвороба взяла гору.

Раніше, помер дворазовий олімпійський чемпіон.