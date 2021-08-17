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Мілан домовився про оренду Флоренці

Сьогодні 18:39 90 0
Россонері орендують захисника з правом викупу
Мілан домовився про оренду Флоренці
#Флоренці, #Мілан

Джерело - Чемпіон.

Захисник Роми Алессандро Флоренці продовжить кар'єру в Мілані.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Россонері домовилися про оренду 30-річного італійця з правом викупу. Офіційно про перехід оголосять найближчим часом.

У минулому сезоні Флоренці грав на правах оренди в ПСЖ. У складі парижан він провів 36 матчів, забивши два м'ячі і віддавши одну результативну передачу.

Флоренці став чемпіоном Європи у складі збірної Італії, зігравши у двох матчах на Євро-2020.

Мілан розпочне новий сезон 23 серпня. У стартовому турі Серії A россонері зіграють з Сампдорією.

Раніше, Реал з Луніним не зміг переграти Мілан у товариському поєдинку.

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