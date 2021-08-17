Мілан домовився про оренду Флоренці

Джерело - Чемпіон.
Захисник Роми Алессандро Флоренці продовжить кар'єру в Мілані.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Россонері домовилися про оренду 30-річного італійця з правом викупу. Офіційно про перехід оголосять найближчим часом.
У минулому сезоні Флоренці грав на правах оренди в ПСЖ. У складі парижан він провів 36 матчів, забивши два м'ячі і віддавши одну результативну передачу.
Флоренці став чемпіоном Європи у складі збірної Італії, зігравши у двох матчах на Євро-2020.
Мілан розпочне новий сезон 23 серпня. У стартовому турі Серії A россонері зіграють з Сампдорією.
Раніше, Реал з Луніним не зміг переграти Мілан у товариському поєдинку.