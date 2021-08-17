Колишній захисник Динамо Євген Хачеріді може стати гравцем Десни.

Про це розповів президент чернігівського клубу Володимир Левін.

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"Зараз Євген займається з нами і показує досить непоганий рівень. З огляду на те, що нам потрібен гравець у центр захисту, є ймовірність, що Хачеріді стане нашим гравцем", – розповів Левін.