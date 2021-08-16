Денисов: Цікаво, що з Десною буде далі?

Чернігівська Десна в українській Прем'єр-лізі по при втрату багатьох гравців показує максимальний результат.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"У цьому матчі було практично все: інтрига, боротьба, голи, вилучення, скандал. У Десни чотири перемоги. Максимальний результат, при тому, що команда втратила багатьох гравців. Після гри з Дніпром-1, Гуцуляк поїхав саме в Дніпро-1. Це теж втрата. Цікаво, що буде далі?

Жовті картки викликали багато емоцій і питань у представників Дніпра-1. Ми спілкувалися з президентом Десни в травні. У нього було розчарування. Він говорив, що будуть великі зміни в клубі. Він хоче, щоб грали молоді", - сказав Денисов.