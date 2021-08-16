Банківський борг Барселони перевищив 600 мільйонів євро

Барселона має складну фінансову ситуацію, яка не дозволяє реєструвати нових гравців, а також унеможливила підписання нового контракту з багаторічним лідером команди Ліонелем Мессі.

Про це заявив президент клубу Жоан Лапорта.

"У Барселони негативний власний капітал в розмірі 451 мільйона євро. Це змусило нас працювати, щоб показати нашим кредиторам, що клуб життєздатний. Нам довелося продемонструвати надійність.

У нас негативний оборотний капітал в розмірі 553 мільйони євро. Щось ми винні і щось вони винні нам. Банківський борг перевищив 600 мільйонів", - сказав Лапорта.