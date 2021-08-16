Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі розраховує на прогрес молодих українських гравців.

Про це заявив директор з футболу клубу Дарійо Срна.

"Де Дзербі любить талановитих українців: Мудрик, Сікан. Від Судакова я очікую, що це ТОП-гравець. Незалежно від національності.

Де Дзербі важко пережив поразку від Олександрії. З його появою гравцям сильно прилітає, цього давно не вистачало в роздягальні.

Роберто любить ризикувати. Він користується повною підтримкою президента. Він ніколи не буде задоволений. Він перед футболістами говорить як є. У Шахтаря завжди були проблеми з налаштуванням після Ліги чемпіонів. Він бачить, що це велика проблема", - сказав Срна.