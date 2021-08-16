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Срна: Де Дзербі любить талановитих українців

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Директор з футболу розраховує на прогрес команди
Срна: Де Дзербі любить талановитих українців
#Срна, #Шахтар

Джерело - ТК Футбол.

Наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі розраховує на прогрес молодих українських гравців.

Про це заявив директор з футболу клубу Дарійо Срна.

"Де Дзербі любить талановитих українців: Мудрик, Сікан. Від Судакова я очікую, що це ТОП-гравець. Незалежно від національності.

Де Дзербі важко пережив поразку від Олександрії. З його появою гравцям сильно прилітає, цього давно не вистачало в роздягальні.

Роберто любить ризикувати. Він користується повною підтримкою президента. Він ніколи не буде задоволений. Він перед футболістами говорить як є. У Шахтаря завжди були проблеми з налаштуванням після Ліги чемпіонів. Він бачить, що це велика проблема", - сказав Срна.

Нагадаємо, Шахтар вдома обіграв Металіст 1925.

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