Клуб не хоче продавати бельгійського воротаря

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал продовжив контракт з воротарем Тібо Куртуа, який зараз є основним голкіпером команди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Бельгійський страж воріт підписав договір до середини 2026 року.

29-річний Куртуа перебрався в мадридську команду у 2018 році з Челсі. У минулому сезоні Ла Ліги провів всі 38 матчів.

Тібо є конкурентом українського стража воріт Андрія Луніна, який минулого сезону був резервістом і зіграв лише в Кубку Іспанії.

Раніше, Реал спростував інформацію про перехід в АПЛ.