Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал продовжив контракт з воротарем Тібо Куртуа, який зараз є основним голкіпером команди.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Бельгійський страж воріт підписав договір до середини 2026 року.
29-річний Куртуа перебрався в мадридську команду у 2018 році з Челсі. У минулому сезоні Ла Ліги провів всі 38 матчів.
Тібо є конкурентом українського стража воріт Андрія Луніна, який минулого сезону був резервістом і зіграв лише в Кубку Іспанії.
Раніше, Реал спростував інформацію про перехід в АПЛ.