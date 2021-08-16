Тоттенгем - Манчестер Сіті 1:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 1 турі АПЛ Тоттенгем вдома обіграв Манчестер Сіті.
Чемпіонат Англії - АПЛ
1 тур, 15 серпня
Тоттенгем - Манчестер Сіті 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Сон
Раніше, Вест Гем з Ярмоленком перестріляв Ньюкасл у 1 турі АПЛ.
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Джерело - Чемпіон.
У 1 турі АПЛ Тоттенгем вдома обіграв Манчестер Сіті.
Тоттенгем - Манчестер Сіті 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Сон
Раніше, Вест Гем з Ярмоленком перестріляв Ньюкасл у 1 турі АПЛ.