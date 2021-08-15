Анже - Ліон 3:0. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Анже у 2 турі Ліги 1 вдома обіграв Ліон.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
02 тур, 15 серпня
Анже - Ліон 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Буфаль, 2:0 - 53 Марселу (автогол), 3:0 - 77 Аззедін
Раніше, ПСЖ без Мессі переміг Страсбур.
|№
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|Лінк
|1
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|2
|3000
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|3
|1500
|На сайт
Джерело - Чемпіон.
Анже у 2 турі Ліги 1 вдома обіграв Ліон.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
02 тур, 15 серпня
Анже - Ліон 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 20 Буфаль, 2:0 - 53 Марселу (автогол), 3:0 - 77 Аззедін
Раніше, ПСЖ без Мессі переміг Страсбур.