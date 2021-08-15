 Анже - Ліон 3:0. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Анже - Ліон 3:0. Огляд матчу

Вчора 23:19 179 0
Огляд матчу Анже - Ліон
Анже - Ліон 3:0. Огляд матчу
#Анже, #Ліон, #Ліга 1

Джерело - Чемпіон.

Анже у 2 турі Ліги 1 вдома обіграв Ліон.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

02 тур, 15 серпня

Анже - Ліон 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 20 Буфаль, 2:0 - 53 Марселу (автогол), 3:0 - 77 Аззедін

Раніше, ПСЖ без Мессі переміг Страсбур.

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