 УПЛ. Колос - Рух 1:1. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
Помер один з найкращих бомбардирів в історії футболу Герд Мюллер
Сьогодні 14:54 921
УПЛ. Колос у меншості зіграв внічию з Рухом у 4 турі
Сьогодні 18:51 317
АПЛ. Тоттенгем - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 18:12 218
Верше в історії українець став чемпіоном Європи з маунтинбайку
Сьогодні 14:10 656
Карате виключили з програми Олімпійських ігор
Сьогодні 13:53 4480
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати?
Сьогодні 10:03 1117
Яремчук допоміг Бенфіці переграти Ароуку у чемпіонаті Португалії
Вчора 22:10 1888
Динамо поступилося Інтеру у контрольному матчі
Вчора 21:31 1930
УПЛ. Десна у більшості перемогла Дніпро-1 у 4 турі
Вчора 21:23 873
УПЛ. Зоря зіграла внічию з Минаєм у 4 турі
Вчора 21:22 714
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Онук Мухаммеда Алі розпочав кар'єру з ефектного нокауту
Онук Мухаммеда Алі розпочав кар'єру з ефектного нокауту Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:41 763
Що це було? Епічний гол з Чемпіоншипу
Що це було? Епічний гол з Чемпіоншипу Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:59 988 1
Російська пропагандистка показала спільне фото з українським чемпіоном
Російська пропагандистка показала спільне фото з українським чемпіоном Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:10 2146 1
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати?
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати? Андрій Дунець
Сьогодні 10:03 1115
Бенфіка знову перейменувала Twitter і зробила дивне опитування на честь Яремчука
Бенфіка знову перейменувала Twitter і зробила дивне опитування на честь Яремчука Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:38 1283
Мер японського міст надкусив золоту медаль олімпійської чемпіонки й пошкодив її
Мер японського міст надкусив золоту медаль олімпійської чемпіонки й пошкодив її Valeriy Ruchka
Вчора 10:38 1743
Серветку зі сльозами Мессі продають на аукціоні за 1 000 000 доларів
Серветку зі сльозами Мессі продають на аукціоні за 1 000 000 доларів Valeriy Ruchka
13.08.2021 21:36 736
Він живий? Верняєв поділився відео з жорстким падінням колеги-гімнаста
Він живий? Верняєв поділився відео з жорстким падінням колеги-гімнаста Valeriy Ruchka
13.08.2021 19:48 5189
Вали до Африки. У Києві напали на Олімпійського чемпіона Беленюка
Вали до Африки. У Києві напали на Олімпійського чемпіона Беленюка Valeriy Ruchka
13.08.2021 18:14 2187 3
Окупація території твоєї країни – це не політика. Відомий журналіст розтлумачив ситуацію з Магучіх
Окупація території твоєї країни – це не політика. Відомий журналіст розтлумачив ситуацію з Магучіх Valeriy Ruchka
13.08.2021 17:39 2964 5
Прямі трансляції
Навколо спорту

УПЛ. Колос - Рух 1:1. Відео голів

Сьогодні 19:14 48 0
Відео голів матчу Колос - Рух
УПЛ. Колос - Рух 1:1. Відео голів
#Колос, #Рух, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру УПЛ ковалівський Колос зіграв внічию з львівським Рухом.

24 хвилина. Відео голу Борячука

65 хвилина. Відео голу Новака

Чемпіонат України - УПЛ

4 тур, 15 серпня

Колос - Рух 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 24 Борячук, 1:1 - 65 Новак

Колос: Волинець, Ром, Гавриш, Новак, Саків, Задоя (Нгамба, 56), Дієго (Золотов, 60), Чурко, Нурієв (Мілько, 26), Костишин (Ільїн, 46), Лисенко (Сітчінава, 46).

Рух: Паньків, Карасюк, Мисик, Федорчук, Білий, Климчук, Б.Бойчук (Кузик, 83), Дідик, Борячук (Кондраков, 76), Гагун, Оріховський (Кухарук, 94).

Попередження: Ром (56), Сітчінава (63), Нгамба (77) - Дідик (81), Кондраков (87)

Вилечення: Ром (58, друга жовта картка)

Коментарі ()