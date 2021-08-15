Палкін: Траоре забиває практично в кожній грі

У Шахтарі задоволені покупкою нападника Траоре.

Жіноча команда Шахтаря знищила суперниць у першому своєму офіційному матчі

Про це сказав генеральний директор донецького клубу Сергій Палкін.

“Ми вірили в те, що Траоре буде реалізовувати всі свої моменти і давати результат. Звичайно, задоволені всіма придбаннями, тому що головна відповідь полягає в тому, грають вони чи ні. Сьогодні вони - гравці основи, і це відповідь на всі питання.

Якщо говорити конкретно про Траоре, то хлопець забиває практично в кожній грі. Це дуже важливо для нас і для нього. Думаю, чим далі, тим кількість реалізованих моментів буде на порядок більше”, - сказав Палкін.