 Челсі - Крістал Пелес 3:0. Відеоогляд матчу АПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Помер один з найкращих бомбардирів в історії футболу Герд Мюллер
Сьогодні 14:54 419
Верше в історії українець став чемпіоном Європи з маунтинбайку
Сьогодні 14:10 504
Карате виключили з програми Олімпійських ігор
Сьогодні 13:53 3331
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати?
Сьогодні 10:03 930
Яремчук допоміг Бенфіці переграти Ароуку у чемпіонаті Португалії
Вчора 22:10 1817
Динамо поступилося Інтеру у контрольному матчі
Вчора 21:31 1877
УПЛ. Десна у більшості перемогла Дніпро-1 у 4 турі
Вчора 21:23 833
УПЛ. Зоря зіграла внічию з Минаєм у 4 турі
Вчора 21:22 694
У центрі Києва відбувся чемпіонат України з перетягування вантажівок
Вчора 20:25 454
УПЛ. Верес та Ворскла не виявили сильнішого у 4 турі
Вчора 18:52 1918
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Онук Мухаммеда Алі розпочав кар'єру з ефектного нокауту
Онук Мухаммеда Алі розпочав кар'єру з ефектного нокауту Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:41 672
Що це було? Епічний гол з Чемпіоншипу
Що це було? Епічний гол з Чемпіоншипу Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:59 705 1
Російська пропагандистка показала спільне фото з українським чемпіоном
Російська пропагандистка показала спільне фото з українським чемпіоном Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:10 1737 1
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати?
Тренер для збірної України. Ребров, Маркевич чи Петраков – кого обрати? Андрій Дунець
Сьогодні 10:03 930
Бенфіка знову перейменувала Twitter і зробила дивне опитування на честь Яремчука
Бенфіка знову перейменувала Twitter і зробила дивне опитування на честь Яремчука Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:38 1116
Мер японського міст надкусив золоту медаль олімпійської чемпіонки й пошкодив її
Мер японського міст надкусив золоту медаль олімпійської чемпіонки й пошкодив її Valeriy Ruchka
Вчора 10:38 1700
Серветку зі сльозами Мессі продають на аукціоні за 1 000 000 доларів
Серветку зі сльозами Мессі продають на аукціоні за 1 000 000 доларів Valeriy Ruchka
13.08.2021 21:36 726
Він живий? Верняєв поділився відео з жорстким падінням колеги-гімнаста
Він живий? Верняєв поділився відео з жорстким падінням колеги-гімнаста Valeriy Ruchka
13.08.2021 19:48 5096
Вали до Африки. У Києві напали на Олімпійського чемпіона Беленюка
Вали до Африки. У Києві напали на Олімпійського чемпіона Беленюка Valeriy Ruchka
13.08.2021 18:14 2173 3
Окупація території твоєї країни – це не політика. Відомий журналіст розтлумачив ситуацію з Магучіх
Окупація території твоєї країни – це не політика. Відомий журналіст розтлумачив ситуацію з Магучіх Valeriy Ruchka
13.08.2021 17:39 2951 5
Прямі трансляції
Навколо спорту

Челсі - Крістал Пелес 3:0. Відеоогляд матчу АПЛ

Сьогодні 12:30 275 0
Челсі - Крістал Пелес 3:0. Відеоогляд матчу АПЛ

Джерело - Чемпiон.

Челсі впевнено переміг Крістал Пелес у 1-му турі англійської Прем’єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

1 тур, 14 серпня

Челсі - Крістал Пелес 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 27 Алонсо, 2:0 - 40 Пулішич, 3:0 - 58 Чалоба

Коментарі ()