Челсі - Крістал Пелес 3:0. Відеоогляд матчу АПЛ

Джерело - Чемпiон.
Челсі впевнено переміг Крістал Пелес у 1-му турі англійської Прем’єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
1 тур, 14 серпня
Челсі - Крістал Пелес 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 27 Алонсо, 2:0 - 40 Пулішич, 3:0 - 58 Чалоба
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Джерело - Чемпiон.
Челсі впевнено переміг Крістал Пелес у 1-му турі англійської Прем’єр-ліги.
Чемпіонат Англії - АПЛ
1 тур, 14 серпня
Челсі - Крістал Пелес 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 27 Алонсо, 2:0 - 40 Пулішич, 3:0 - 58 Чалоба