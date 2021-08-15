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Дніпро-1 оголосив про підписання півзахисника

Сьогодні 12:12 239 0
Дніпро-1 оголосив про підписання півзахисника

Джерело - Чемпiон.

Новачком Дніпра-1 став 23-річний півзахисник Олексій Гуцуляк.

Про це повідомляється на офіційному дніпровського клубу.

Гуцуляк підписав угоду терміном на 4 роки. У складі дніпрян буде виступати під номером 9.

Сума трансферу не розголошується, але гравець дістався Дніпру-1 не безкоштовно. Контракт Гуцуляка з Десною був розрахований до кінця грудня 2022 року. Орієнтовна вартість футболіста складає €900 тисяч.

Починаючи з сезону 2019/20 Гуцуляк виступав за чернігівську Десну, за яку встиг провести два матчі вже в поточному чемпіонаті. Минулого року провів 27 матчів у всіх турнірах, забив 2 голи, віддав 7 асистів.

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