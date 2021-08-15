Норвіч - Ліверпуль 0:3. Відеоогляд матчу АПЛ

Джерело - Чемпiон.
У матчі 1-го туру англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль на виїзді переграв Норвіч.
Чемпіонат Англії - АПЛ
1 тур, 14 серпня
Норвіч - Ліверпуль 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Діогу, 0:2 - 65 Фірміно, 3:0 - 74 Салах
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Джерело - Чемпiон.
У матчі 1-го туру англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль на виїзді переграв Норвіч.
Чемпіонат Англії - АПЛ
1 тур, 14 серпня
Норвіч - Ліверпуль 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 26 Діогу, 0:2 - 65 Фірміно, 3:0 - 74 Салах