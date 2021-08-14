Гості матч догравали у 9-ох

Джерело - Чемпіон.

У матчі 4-го туру української Прем’єр-Ліги чернігівська Десна переграла СК Дніпро-1.

Чемпіонат України - УПЛ

4 тур, 14 серпня

Десна - Дніпро-1 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Безбородько, 1:1 - 78 Довбик, 2:1 - 86 Завійський

Десна: Ігор Литовка, Євген Цимбалюк, Олександр Сафронов, Андрій Домбровський, Леван Арвеладзе, Андрій Тотовицький, Владислав Калітвінцев (Ілля Шевцов 88), Єгор Картушов, Тарас Завійський, Денис Безбородько (Пилип Будківський 74), Євген Селін (Вікентій Волошин 13)

СК Дніпро-1: Євген Паст, Володимир Адамюк, Владислав Дубінчак, Артем Довбик, Микита Кравченко (Сергій Логінов 19), Франциско Ді Франко, Маріо Чуже (Ігор Когут 54), Олександр Назаренко, Невен Джурасек (Данило Ігнатенко 84), Олександр Сваток, Олександр Піхальонок

Попередження: Євген Цимбалюк 48 - Володимир Адамюк 33, Франциско Ді Франко 40, Сергій Логінов 43, Франциско Ді Франко 59, Олександр Піхальонок 75

Вилучення: Франциско Ді Франко 59, Олександр Піхальонок 76

Раніше, Верес та Ворскла не виявили сильнішого у 4 турі УПЛ.