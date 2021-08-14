Челсі та Евертон стартували з перемог. Результати матчів 1 туру АПЛ

Евертон та Брайтон здобули вольові перемоги

Джерело - Чемпіон.

У 1-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулися 5 матчів.

Евертон та Брайтон здобули вольові перемоги. Челсі впевнено переміг Крістал Пелес. Гол Варді приніс перемогу Лестеру над Вулвергемптоном. Астон Вілла на виїзді програла Вотфорду.

Чемпіонат Англії - АПЛ

1 тур, 14 серпня

Бернлі - Брайтон 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Тарковський, 1:1 - 73 Мопе, 1:2 - 78 Макаллістер

Вотфорд - Астон Вілла 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Денніс, 2:0 - 42 Сарр, 3:0 - 67 Кучо, 3:1 - 70 Макгінн, 3:2 - 90+7 Інгс (пен)

Евертон - Саутгемптон 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 22 Армстронг, 1:1 - 47 Річарлісон, 2:1 - 76 Дукуре, 3:1 - 81 Калвер-Льюїн

Лестер - Вулвергемптон 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 41 Варді

Челсі - Крістал Пелес 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 27 Алонсо, 2:0 - 40 Пулішич, 3:0 - 58 Чалоба

Раніше, Манчестер Юнайтед розгромив Лідс у 1 турі АПЛ.