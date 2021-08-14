Челсі та Евертон стартували з перемог. Результати матчів 1 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 1-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулися 5 матчів.
Евертон та Брайтон здобули вольові перемоги. Челсі впевнено переміг Крістал Пелес. Гол Варді приніс перемогу Лестеру над Вулвергемптоном. Астон Вілла на виїзді програла Вотфорду.
Бернлі - Брайтон 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 2 Тарковський, 1:1 - 73 Мопе, 1:2 - 78 Макаллістер
Вотфорд - Астон Вілла 3:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 10 Денніс, 2:0 - 42 Сарр, 3:0 - 67 Кучо, 3:1 - 70 Макгінн, 3:2 - 90+7 Інгс (пен)
Евертон - Саутгемптон 3:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Армстронг, 1:1 - 47 Річарлісон, 2:1 - 76 Дукуре, 3:1 - 81 Калвер-Льюїн
Лестер - Вулвергемптон 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 41 Варді
Челсі - Крістал Пелес 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 27 Алонсо, 2:0 - 40 Пулішич, 3:0 - 58 Чалоба
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