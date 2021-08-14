Лунін потрапив у заявку Реала на перший офіційний матч сезону

Джерело - Чемпiон.

Голкіпер збірної України Андрій Лунін потрапив у заявку Реала на гру з Алавесом.

Лунін здійснив божевільний сейв і врятував Реал

Про це повідомляє офіційний сайт мадридського клубу.

Загалом у списку Анчелотті 21 гравець. Не вийдуть на поле травмовані Марсело, Тоні Кроос та Ферлан Менді. Хесус Вальєхо і Мартін Едегор не потрапили до заявки за рішенням тренера. Причини відсутності Дані Карвахаля та Маріано Діаса не вказуються.

Матч Алавес – Реал Мадрид стартує 14 серпня о 23:00 за Києвом.