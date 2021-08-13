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Арсенал несподівано поступився Брентфорду у 1 турі АПЛ

Вчора 23:55 84 0
Новачок АПЛ сенсаційно обіграв Арсенал
Арсенал несподівано поступився Брентфорду у 1 турі АПЛ
#Брентфорд, #Арсенал, #АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 1 турі АПЛ Брентфорд вдома обіграв Арсенал.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.

Чемпіонат Англії - АПЛ

1 тур, 13 серпня

Брентфорд - Арсенал 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Канос, 2:0 - 73 Норгорд

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