Джерело - Чемпіон.
У 1 турі АПЛ Брентфорд вдома обіграв Арсенал.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.
Чемпіонат Англії - АПЛ
1 тур, 13 серпня
Брентфорд - Арсенал 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 22 Канос, 2:0 - 73 Норгорд
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Джерело - Чемпіон.
У 1 турі АПЛ Брентфорд вдома обіграв Арсенал.
Матч завершився з рахунком 2:0 на користь господарів поля.
Чемпіонат Англії - АПЛ
1 тур, 13 серпня
Брентфорд - Арсенал 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 22 Канос, 2:0 - 73 Норгорд