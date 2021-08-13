Волинь - Ужгород 1:1. Огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Волинь у матчі 4 туру Першої ліги вдома зіграла внічию з Ужгородом.
Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 13 серпня
Волинь - Ужгород 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Пуканич, 1:1 78 Войцеховскі
Раніше, Полісся обіграло Агробізнес.
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Джерело - Чемпіон.
Волинь у матчі 4 туру Першої ліги вдома зіграла внічию з Ужгородом.
Чемпіонат України - Перша ліга
4 тур, 13 серпня
Волинь - Ужгород 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 52 Пуканич, 1:1 78 Войцеховскі
Раніше, Полісся обіграло Агробізнес.