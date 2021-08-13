 УПЛ. Шахтар - Металіст 1925 2:0. Відео голів | Футбол | Champion.com.ua
УПЛ. Шахтар впевнено обіграв Металіст 1925 у 4 турі
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УПЛ. Шахтар - Металіст 1925 2:0. Огляд матчу
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УПЛ. Шахтар - Металіст 1925 2:0. Відео голів

Вчора 21:55 405 0
Відео голів матчу Шахтар - Металіст 1925
УПЛ. Шахтар - Металіст 1925 2:0. Відео голів
#Шахтар, #Металіст 1925, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 4 турі УПЛ Шахтар вдома обіграв Металіст 1925.

49 хвилина. Відео голу Степаненка

80 хвилина. Відео голу Траоре

Чемпіонат України - УПЛ

4 тур, 13 серпня

Шахтар - Металіст 1925 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Степаненко, 2:0 - 80 Траоре

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Марлон, Ісмаїлі (Матвієнко, 46), Майкон (М.Антоніо, 54), Степаненко, Тете (Марлос, 69), Судаков (А.Патрік, 46), Соломон, Траоре (Сікан, 82).

Металіст 1925: Сидоренко, Єрмаков, Є.Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Протасов (Дмитренко, 81), Батюшин (Д.Кравченко, 86), Голодюк (Задерака, 81), Ременюк (Савін, 81), Фабіньо (Марлісон, 81).

Попередження: Марлон (31), Кривцов (33) - Западня (15), Ременюк (32), Шершень (82), Батюшин (85)

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