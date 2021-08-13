Почеттіно оцінив перехід Мессі в ПСЖ

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно задоволений переходом в паризький клуб нападника Ліонеля Мессі.

Про це розповів сам аргентинський фахівець.

"Ми щасливі, як уболівальники і всі гравці, що Лео Мессі з нами. Приємно бачити його тут, він сповнений позитивної енергії. У нас прекрасна команда. Ми можемо бути конкурентоспроможними і сподіваємося зробити все можливе для досягнення цілей клубу.

Коли приходять кілька гравців, це не завжди легко для тренерського штабу, самих новачків і клубу. Але це наша робота, нам потрібно залишатися конкурентоспроможними", - розповів Почеттіно.