Контракт підписано за схемою 4+1

Джерело - Чемпіон.

Французький захисник Рафаель Варан підписав контракт з Манчестер Юнайтед до 2025 року з можливістю продовження угоди ще на один рік.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Останні документи по угоді були оформлені ще вчора, 12 серпня, після медичного обстеження.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед оголосив про перехід Рафаеля Варана ще в кінці липня. Пізніше стало відомо, що футболіст проведе деякий час на карантині перед укладенням контракту з англійським клубом.

Варан захищав кольори Реала з 2011 року, а до цього виступав за Ланс, вихованцем якого є. У минулому сезоні Рафаель взяв участь в 31 матчі іспанської Прімери, забив два голи і отримав дві жовті картки. У складі Реала Варан тричі став чемпіоном Іспанії, завоював Кубок і три Суперкубки країни, а також чотири рази виграв Лігу чемпіонів і клубний чемпіонат світу і став володарем трьох суперкубків УЄФА.