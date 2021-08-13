Тоттенгем цікавиться гравцем Шахтаря

Джерело - isport.ua.
Донецький Шахтар отримав пропозицію від Тоттенгема щодо трансферу бразильського захисника Додо.
Про це повідомляє Globo Esporte.
Англійський клуб вже зробила пропозицію в розмірі 20 мільйонів євро, але гірники відхилили її.
Переговори між клубами тривають, так як донеччани готові продати гравця, але за більш високу ціну.
Додо приєднався до Шахтаря у 2018 році. Відомий портал Transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро.
У нинішньому сезоні 22-річний бразилець взяв участь в п'яти матчах у всіх турнірах, відзначившись результативною передачею.
Раніше, Шахтар назвав термін реабілітації Педріньйо.