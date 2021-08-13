Тоттенгем цікавиться гравцем Шахтаря

Додо може перейти до клубу АПЛ

Донецький Шахтар отримав пропозицію від Тоттенгема щодо трансферу бразильського захисника Додо.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Англійський клуб вже зробила пропозицію в розмірі 20 мільйонів євро, але гірники відхилили її.

Переговори між клубами тривають, так як донеччани готові продати гравця, але за більш високу ціну.

Додо приєднався до Шахтаря у 2018 році. Відомий портал Transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні 22-річний бразилець взяв участь в п'яти матчах у всіх турнірах, відзначившись результативною передачею.

Раніше, Шахтар назвав термін реабілітації Педріньйо.