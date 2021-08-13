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Тоттенгем цікавиться гравцем Шахтаря

Сьогодні 08:24 494 0
Додо може перейти до клубу АПЛ
Тоттенгем цікавиться гравцем Шахтаря
#Шахтар, #Додо

Джерело - isport.ua.

Донецький Шахтар отримав пропозицію від Тоттенгема щодо трансферу бразильського захисника Додо.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Англійський клуб вже зробила пропозицію в розмірі 20 мільйонів євро, але гірники відхилили її.

Переговори між клубами тривають, так як донеччани готові продати гравця, але за більш високу ціну.

Додо приєднався до Шахтаря у 2018 році. Відомий портал Transfermarkt оцінює його у 20 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні 22-річний бразилець взяв участь в п'яти матчах у всіх турнірах, відзначившись результативною передачею.

Раніше, Шахтар назвав термін реабілітації Педріньйо.

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